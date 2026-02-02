ВІЙНА В Україні У Кропивницькому та Чернівцях викрито ворожих агентів, які шкодили об’єктам енергетичної інфраструктури

2026-02-02 12:30

Правоохоронці затримали трьох ворожих агентів, які на замовлення російських спецслужб намагалися здійснити підпали адмінбудівель та об’єктів енергетичної інфраструктури у Кропивницькому та Чернівцях. Про це інформує пресслужба СБУ.

Так, у Кропивницькому викрили 19-річного місцевого мешканця, який намагався спалити будівлю однієї з районних рад обласного центру. Його затримали "на гарячому" з 10-літровою каністрою бензину, який він вилив на вхідні двері муніципальної установи.

Як з'ясувалося, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через сайт знайомств. Там йому відповіла "дівчина", яка одразу запропонувала зустрітися.

Утім, замість побачення на месенджер юнака прийшло повідомлення, що його "знайому" нібито викрали і, щоб її "звільнити", він має спалити райраду.

За аналогічною схемою ФСБ завербувала ще одного мешканця обласного центру. Ним виявився 21-річний безробітний, який на замовлення окупантів намагався знищити вогнем місцеве відділення Укрпошти.

Контррозвідка СБУ також затримала зловмисника на місці злочину, коли він облив бензином і підпалив вхідні двері та віконний ролет держзакладу.

Тоді як у Чернівцях викрили 24-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для вчинення злочину він використав 5 літрів бензину, який вилив біля устаткування і намагався його підпалити.

Нині всім фігурантам оголосили підозру у диверсії за ч. 2 ст. 113 та умисному знищенні майна за ч. 2 ст. 194 ККУ.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.