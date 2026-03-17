ВІЙНА В Україні ОДЕСА ТА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 17 БЕРЕЗНЯ

2026-03-17 12:31

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Сьогодні з 06:00 до 18:00 частина жителів Одеси та передмістя залишаться без світла, — ДТЕК.

Об'єкти критичної інфраструктури будуть забезпечені електроенергією. У разі оголошення повітряної тривоги час ремонту може бути продовжений.

Після завершення робіт електрики будуть поступово відновлювати світло в будинках, щоб уникнути пікових навантажень і нових аварій.

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.