Економіка Курси долара і євро в обмінних пунктах України почали поступово знижуватись

2026-03-17 13:39

Курс гривні продовжив поступове зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у вівторок, 17 березня.

Так, середній курс продажу долара знизився ще на 5 копійок і перебуває на рівні 44,40 гривні. Курс продажу євро теж впав на 5 копійок і тепер становить 51,35 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,25 (-7 копійок) гривні, а євро – по 51,10 (без змін) гривні.

Тим часом на міжбанку американська валюта подешевшала на 2 копійки і перебуває на рівні 43,96-43,99 грн/долар купівля-продаж.

У понеділок Нацбанк опустив офіційний курс долара на 5 копійок – до 44,08 гривень. Курс євро впав на 9 копійок – до 50,57 гривень.

Раніше стало відомо, що за минулий тиждень НБУ на третину збільшив продаж валюти на міжбанку – до 1 млрд 37 млн доларів, що близько до рекордної позначки з початку поточного року.