Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки біологічні батьки - рішення суду

Чоловік має право на відстрочку, якщо він утримує трьох дітей, хоча не є їх біологічним батьком, — ЗМІ з посиланням на рішення суду.
Одеський ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, адже хоч він і забезпечував трьох дітей жінки, лише одна дитина була його біологічною.
Суд наголосив: право на відстрочку визначає факт утримання трьох дітей, а не біологічне батьківство щодо кожної з них.
У зв’язку з цим суд визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки; зобов’язав ТЦК та СП повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки суду.