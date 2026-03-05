ВІЙНА В Україні Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки біологічні батьки - рішення суду

2026-03-05 13:32

Чоловік має право на відстрочку, якщо він утримує трьох дітей, хоча не є їх біологічним батьком, — ЗМІ з посиланням на рішення суду.

Одеський ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, адже хоч він і забезпечував трьох дітей жінки, лише одна дитина була його біологічною.

Суд наголосив: право на відстрочку визначає факт утримання трьох дітей, а не біологічне батьківство щодо кожної з них.

У зв’язку з цим суд визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки; зобов’язав ТЦК та СП повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки суду.