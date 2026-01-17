ВІЙНА В Україні СБУ викрила ще дев’ять нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України

2026-01-17 13:33

Правоохоронці викрили дев’ять нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України та затримали їхніх організаторів. Вартість "послуг" сягала до 16 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Києві "на гарячому" затримано ще одного фігуранта, який організував для ухилянтів міжрегіональний канал нелегального перетину держкордону.

За матеріалами справи, зловмисник робив це "під ключ": спочатку клієнтів збирали в групу, потім у різних машинах приховано перевозили до західного кордону, а далі – переправляли до ЄС поза пунктами пропуску.

Нині тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

У Черкаській області затримали заступницю декана одного з університетів регіону, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу для отримання відстрочки від мобілізації.

Також посадовиця "вирішувала питання" по сесіях, оскільки її клієнти не з’являлися у освітньому закладі.

Також у регіоні викрито ділка, який торгував фіктивними меддовідками про наявність 2-ї групи інвалідності.

Для оформлення підробки він залучав знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО колишня МСЕК).

На Полтавщині викрили трьох посадовців медзакладів, у тому числі лікарку з ЕКОПФО, які безпідставно продовжували термін дії інвалідності для уникнення призову.

В Івано-Франківській області затримано фігуранта, по якому вже триває розслідування за організацію "ухилянтських схем".

Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив переправляти військовозобов’язаних до сусідніх країн Європи в обхід контрольних пунктів пропуску.

Правоохоронці затримали його, коли він перевозив дезертира, який самовільно залишив військову частину ЗСУ.

Також підозру отримали двоє співробітників місцевого ТЦК, які організували призовникам "трансфер" до Євросоюзу через гірську місцевість.

На Буковині правоохоронці затримали іноземця-далекобійника, який перевозив ухилянтів через кордон у багажних відсіках своєї вантажівки.

На Рівненщині викрили водія Волинської міськради, який на власному авто доставляв військовозобов’язаних до прикордоння в обхід блокпостів для подальшої втечі до ЄС.

В Одеській області затримали ділка, який організував "трафік" потенційних призовників до Молдови поза пунктом пропуску. Його затримали "на гарячому" під час передачі авансу, який він нібито планував віддати посадовцям прикордонної служби.

Усім затриманим оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через кордон за ч. 3 ст. 332, пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.

Зловмисникам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.