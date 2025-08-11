ВІЙНА В Україні Українські дрони почали доставати до заводів ворога, які розташовані за 2000 км від кордону

2025-08-11 12:35

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону рф з Україною.

Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. За їхніми словами, на підприємстві виникла пожежа.

Також в самому місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру Ярмарка. За словами очевидців, було чутно кілька вибухів біля будівлі ТЦ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Ухті працює оповіщення про загрозу ударів безпілотників. Також загрозу оголошено в населених пунктах Нижній Одес, Печора та Усинськ.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ - одному із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, який забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.

