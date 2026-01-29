Життя Вінницьким поліцейським, які закатували чоловіка до клінічної смерті, вручено підозру

2026-01-29 14:44

Поліцейським Вінниці, які катували чоловіка і той пережив клінічну смерть, вручили підозру. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Викрито трьох правоохоронців одного із районних управлінь поліції у Вінниці. Під час "вибивання показів" вони довели до клінічної смерті чоловіка, який підозрювався у дрібній крадіжці.

У вересні 2023 року троє правоохоронців перевіряли інформацію заявника щодо його причетності до вчинення крадіжки сумки з документами та банківськими картками місцевого мешканця. Вони доставили чоловіка у нічний час до службового кабінету. У процесі "вибиття зізнань" правоохоронці завдали затриманому численних ударів кулаками та гумовим кийком у живіт.



Через такі незаконні дії правоохоронців чоловік отримав множинні ушкодження внутрішніх органів, в результаті чого пізніше йому було видалено селезінку. Під час хірургічного втручання в пацієнта зупинилося серце, ритм якого реанімаційними заходами вдалося відновити лише через 10 хвилин.



Цей факт протиправних дій фігуранти, використовуючи своє службове становище, намагалися всіляко приховати, у тому числі тисли на потерпілого, який пережив клінічну смерть.



Двом із причетних правоохоронців повідомлено про підозру у вчиненні катування. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Обом фігурантам обрано запобіжний захід - домашній арешт та відсторонено від посад.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу іще одному з учасників побиття. Він вже звільнився з поліції.