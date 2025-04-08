ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеских войск в Украине приблизились к отметке в миллион

2025-04-08 13:35

С 24 февраля 2022 года по 8 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 926 310 человек (+1290 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: