Боевые потери вражеских войск в Украине приблизились к отметке в миллион
2025-04-08 13:35
С 24 февраля 2022 года по 8 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 926 310 человек (+1290 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 10572 (+5) танка
- 22011 (+14) бронированных машин
- 25860 (+43) артиллерийских систем
- 1359 (+3) РСЗО
- 1126 (+2) средств ПВО
- 370 самолетов
- 335 вертолетов
- 31917 (+43) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 3145 крылатых ракет
- 28 кораблей/катеров
- 1 подводная лодка
- 43227 (+107) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3792 (+2) единицы специальной техники
- 1 незаконный керченский мост