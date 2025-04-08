ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеских войск в Украине приблизились к отметке в миллион

2025-04-08 13:35

С 24 февраля 2022 года по 8 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 926 310 человек (+1290 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 10572 (+5) танка
  • 22011 (+14) бронированных машин
  • 25860 (+43) артиллерийских систем
  • 1359 (+3) РСЗО
  • 1126 (+2) средств ПВО
  • 370  самолетов
  • 335  вертолетов
  • 31917 (+43) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3145  крылатых ракет
  • 28  кораблей/катеров
  • 1  подводная лодка
  • 43227 (+107) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3792 (+2) единицы специальной техники
  • 1 незаконный керченский мост

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