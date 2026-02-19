ВІЙНА В Україні В Україні зʼявився рух «Чесна мобілізація», який розшукує фіктивно заброньованих ухилянтів

В Україні зʼявився рух «Чесна мобілізація», який виводить на чисту воду фіктивно заброньованих ухилянтів.

Його створили цивільні та військові, які вважають, що без справедливого та ефективного рекрутингу до ЗСУ Україна може програти цю війну.

Рух виступає проти:

Блатних «заброньованих» активістів, «антикорупціонерів», чиновників та інших «пасіонаріїв», які запевняють, що воювати повинні всі, окрім них та їхніх близьких.

Касти недоторканих журналістів і блогерів,які зі стрімів у соцмережах роздають ярлики усім українцям, визначаючи, хто з них – ухилянт, а хто – патріот.

Насильницької «бусифікації», яка супроводжується побиттям та приниженням.

«Ми за чесну та справедливу мобілізацію! Щоб нашу країну захищали всі, хто має обов’язок це робити. Ми – за прозору систему бронювання. Щоб ніхто не міг уникнути служби за гроші, через зв’язки або привілейований статус», — сказано в Маніфесті руху «Чесна Мобілізація», опублікованому в однойменному телеграм-каналі.

Нагадаємо, тільки за минулий місяць ліквідовано понад 20 схем, що включали продаж фіктивних документів та організацію незаконного перетину кордону. Разом із тим, за словами міністра економіки, кількість заброньованих від мобілізації за рік зросла на 300 тисяч осіб.