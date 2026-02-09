Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує незаконне переправлення українських чоловіків через кордон. Про це угорський чиновник заявив у Facebook, а також розкритикував у своєму дописі мобілізацію в Україні.
Причиною його обурення стало затримання в Україні громадянина Угорщини, який, за даними слідства, намагався допомогти п’ятьом українським чоловікам нелегально перетнути кордон.
Угорське консульство в Берегові негайно надало затриманому консульський захист і допомагає йому під час розслідування, поспішив запевнити голова угорського МЗС.
Затримання угорця за фактом скоєння правопорушення навело угорського урядовця на думку про те, що війну "необхідно завершити якнайшвидше", а примусову мобілізацію слід припинити.
"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, насильницький призов потрібно негайно припинити", - стверджує Сійярто.
Чиновник також заявив, що багато українських чоловіків намагаються покинути країну, щоб уникнути призову.
Його також обурило те, що українські прикордонники вживають заходів для затримання порушників.