Політика Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує незаконне переправлення українських чоловіків через кордон. Про це угорський чиновник заявив у Facebook, а також розкритикував у своєму дописі мобілізацію в Україні.

Причиною його обурення стало затримання в Україні громадянина Угорщини, який, за даними слідства, намагався допомогти п’ятьом українським чоловікам нелегально перетнути кордон.

Угорське консульство в Берегові негайно надало затриманому консульський захист і допомагає йому під час розслідування, поспішив запевнити голова угорського МЗС.

Затримання угорця за фактом скоєння правопорушення навело угорського урядовця на думку про те, що війну "необхідно завершити якнайшвидше", а примусову мобілізацію слід припинити.

"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, насильницький призов потрібно негайно припинити", - стверджує Сійярто.

Чиновник також заявив, що багато українських чоловіків намагаються покинути країну, щоб уникнути призову.

Його також обурило те, що українські прикордонники вживають заходів для затримання порушників.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ викрила ще дев’ять нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України

2026-01-17 13:33

Олександр Сирський заявив, що у відповідь на тиск рашистів в Україні потрібно посилити мобілізацію

2025-12-09 11:34

Викрито нові схеми платного сприяння ухиленню від мобілізації в Києві та на Закарпатті

2025-12-03 14:40

Рашисти примусово мобілізували більше 46 тисяч українців з тимчасово окупованих територій

2025-11-19 10:31

Еще новости в разделе "Політика"

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35

Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона

2026-02-09 12:29

Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою

2026-02-03 13:31

Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони

2026-01-29 16:47
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні 2026-02-09 13:35
Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона 2026-02-09 12:29
Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою 2026-02-03 13:31
Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони 2026-01-29 16:47