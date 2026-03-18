ВІЙНА В Україні СБУ затримала в Одесі прикордонника, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по місту

2026-03-18 11:31

В Одесі затримали матроса морської охорони Держприкордонслужби, який коригував російські ракетно-дронові удари по місту. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що російська спецслужба завербувала його, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Агент виявляв місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті. Також він шукав бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо Одеси.

Для цього службовець на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти.

Співробітники СБУ затримали "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому рашисти готували ракетний удар. Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.