Спорт Визначено склад команди арбітрів на матч збірної України проти збірної Албанії

2026-03-30 16:46

У вівторок, 31 березня, у Валенсії збірна України зустрінеться з Албанією. Після програшу нашої національної команди Швеції гра проти гірських орлів буде товариською.

УЄФА оголосили про склад арбітрів на цю гру: головним арбітром стане Хуан Мартінес з Іспанії.

Крім того, на лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Рауль Кабаньєро та Альфредо Морено. У свою чергу, обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Йосу Галех Апестегія.

Слід зазначити, що система VAR не буде використана в цьому матчі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.