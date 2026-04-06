ВІЙНА В Україні Дроновий удар по житловому дому в Одесі: кількість постраждалих знову зросла

2026-04-06 14:37

Внаслідок нічної атаки ворога на Одесу кількість постраждалих зросла до 15 людей, з яких 13 госпіталізовані. Про це 6 квітня повідомив начальник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, відомо про 3 загиблих. Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна жінка 53 років.

Травми різного ступеню тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

"Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня росіяни здійснили чергову масовану атаку на Одесу із використанням ударних безпілотників. Сталося пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок.