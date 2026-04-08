ВІЙНА В Україні Через ймовірні порушення з боку ТЦК розпочато масштабні перевірки - у військовій частині виявили 2000 непридатних

2026-04-08 09:31

В одній із військових частин триває перевірка через потрапляння до підрозділу близько 2000 мобілізованих, ймовірно не придатних до військової служби. Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна.



"Зараз складна перевірка відбувається в одній з військових частин, куди масово прибули мобілізовані, ймовірно не придатні до військової служби. Йдеться про близько 2000 людей", - зазначила вона.



За словами Решетилової, до перевірки залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, щоб з’ясувати, на якому етапі сталося порушення - під час роботи ТЦК, військово-лікарських комісій чи вже безпосередньо у військовій частині або на вищому рівні ухвалення рішень.



"Це справді масове порушення, яке треба не просто констатувати. У частині є 2000 військовослужбовців, які не придатні до військової служби. Питання в тому, як це стало можливим у принципі", - додала військовий омбудсмен.