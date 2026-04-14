ВІЙНА В Україні Ворожі війська відновили активні штурмові дії на його околицях Куп’янську на Харківщині

2026-04-14 08:23

Ворожі війська відновили активні штурмові дії на його околицях Куп’янську Харківської області, намагаючись витіснити ЗСУ та просунутися до міста. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Укрінформ.



"У самому Куп'янську не відбувається особливо нічого, там зараз присутня абсолютно мінімальна кількість військовослужбовців російських сил, які там просто "дозачищаються". Себто, в самому місті нормально, а ось околиці Куп'янська зараз піддаються дуже активним атакам супротивника", - розповів він.



Трегубов також додав, що росіяни поновили активність зі сходу в спробі витіснити Сили оборони з лівого берега Осколу, щоб з півночі спробувати увійти в місто.



"Вони постійно там якось намагаються лізти, їх постійно доводиться знищувати. Себто, вони не полишили своїх намірів щодо Куп'янська, вони просто отримали великого прочухана, взяли певну паузу на відновлення і потім полізли знову", - пояснив речник.