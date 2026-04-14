Політика Володимир Зеленський анонсував нові безпекові угоди із багатьма країнами Близького Сходу

2026-04-14 10:34

Україна перебуває у комунікації щодо безпеки із багатьма країнами Близького Сходу та Перської затоки. Також готується основа для глибших безпекових домовленостей у Європі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм.

Він розповів про результати доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в близькосхідному регіоні.

"Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що це стосується захисту від ударних та інших типів безпілотників у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі.

За його словами, досвід України у Чорному морі "може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах".

"На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Маємо запити щодо взаємодії з Іраком", – повідомив глава держави.

Зеленський додав, що сьогодні обговорювався потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії.

"Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання", – резюмував він.