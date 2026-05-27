Економіка На тлі оптимізму щодо угоди між США та Іраном в Європі почав помітно дешевшати газ

2026-05-27 09:28

Європейський природний газ знизився у ціні на торгах в Азії на тлі оптимізму щодо можливого укладення угоди між США та Іраном, котра може призвести до розблокування Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газ із постачанням наступного місяця подешевшали на 5,9% - до 45,81 євро за мегават-годину.

Дональд Трамп заявив у соцмережах, що "переговори просуваються в упорядкованому та конструктивному ключі", а "наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими".

На цьому тлі також різко подешевшала нафта. На момент публікації Brent втратила понад 5% і торгувалася на рівні близько $95 за барель.