Економіка На тлі оптимізму щодо угоди між США та Іраном в Європі почав помітно дешевшати газ

2026-05-27 09:28

Європейський природний газ знизився у ціні на торгах в Азії на тлі оптимізму щодо можливого укладення угоди між США та Іраном, котра може призвести до розблокування Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газ із постачанням наступного місяця подешевшали на 5,9% - до 45,81 євро за мегават-годину.

 Дональд Трамп заявив у соцмережах, що "переговори просуваються в упорядкованому та конструктивному ключі", а "наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими".

На цьому тлі також різко подешевшала нафта. На момент публікації Brent втратила понад 5% і торгувалася на рівні близько $95 за барель.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ірак і Пакистан уклали угоди з Іраном про постачання нафти та скрапленого природного газу з Перської затоки

2026-05-22 09:30

Дональд Трамп вже розглядає принципово нові варіанти воєнних дій проти Ірану

2026-05-21 11:30

Ізраїль ліквідував останнього з топкомандирів ХАМАСу

2026-05-19 13:33

Куба на випадок війни з США придбала в Ірані та на росії «шахеди»

2026-05-19 10:32

Еще новости в разделе "Економіка"

На тлі оптимізму щодо угоди між США та Іраном в Європі почав помітно дешевшати газ

2026-05-27 09:28

Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют на 26 травня

2026-05-26 14:45

Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2%

2026-05-25 08:24

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

На тлі оптимізму щодо угоди між США та Іраном в Європі почав помітно дешевшати газ 2026-05-27 09:28
Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют на 26 травня 2026-05-26 14:45
Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2% 2026-05-25 08:24
Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа 2026-05-11 13:36