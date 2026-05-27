ВІЙНА В Україні Вашингтон зробив Ірану чергове попередження - погрожують почати діяти "іншим шляхом"

2026-05-27 11:31

США або укладуть вигідну угоду з Іраном, або вирішать це питання "в інший спосіб". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Reuters.



"США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти", - сказав він.



За словами Рубіо, США розраховують або на досягнення "хорошої угоди", або на необхідність діяти "іншим шляхом".



"На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання, і, сподіваємося, нам вдасться це здійснити", - наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода з Іраном була узгоджена у семиденний термін. За інформацією ЗМІ, станом на вечір 24 травня, документ був уже готовий на 95%. При цьому Іран заперечує домовленість про вивезення збагаченого урану.