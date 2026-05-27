Спорт Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі

2026-05-27 12:29

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі.

Зазначається, що пояс The Ring і надалі належить Олександру Усику, який також є чемпіоном за версіями WBC, WBA та IBF. У своєму останньому поєдинку він здобув дострокову перемогу в 11-му раунді над кікбоксером Ріко Верховеном.

Перше місце в рейтингу займає чемпіон за версією WBO Даніель Дюбуа. На другому місці розташувався тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, а третє місце займає Тайсон Ф’юрі.

У топ-10 рейтингу увійшов кубинець Френк Санчес, який нещодавно нокаутував американця Річарда Торреза у другому раунді в претендентському бою за лінією IBF, посівши сьоме місце. Сам Торрез вибув зі списку.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі:

Чемпіон - Олександр Усик

  1. Даніель Дюбуа
  2. Агит Кабаєл
  3. Тайсон Ф’юрі
  4. Фабіо Вордлі
  5. Філіп Хрговіч
  6. Мозес Ітаума
  7. Френк Санчес
  8. Ефе Аджагба
  9. Мурат Гассієв
  10. Джастіс Хуні
subscriber subscriber

Еще по теме

Команда Ріко Верховена вже наполягає на другому поєдинку проти Усика

2026-05-25 14:46

Ріко Верховен розповів, проти чого Усик 23 травня може бути беззахисним

2026-05-22 10:29

Рейтинги Трампа падають через незадоволення затягуванням війни в Ірані та інфляцією в США

2026-05-13 08:26

В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2026-05-07 13:32

Еще новости в разделе "Спорт"

Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі

2026-05-28 08:26

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі

2026-05-27 12:29

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси в цьому сезоні

2026-05-26 12:31

Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона

2026-05-26 08:23
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі 2026-05-28 08:26
Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі 2026-05-27 12:29
Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси в цьому сезоні 2026-05-26 12:31
Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона 2026-05-26 08:23