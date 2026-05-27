2026-05-27 12:29

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі.

Зазначається, що пояс The Ring і надалі належить Олександру Усику, який також є чемпіоном за версіями WBC, WBA та IBF. У своєму останньому поєдинку він здобув дострокову перемогу в 11-му раунді над кікбоксером Ріко Верховеном.

Перше місце в рейтингу займає чемпіон за версією WBO Даніель Дюбуа. На другому місці розташувався тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, а третє місце займає Тайсон Ф’юрі.

У топ-10 рейтингу увійшов кубинець Френк Санчес, який нещодавно нокаутував американця Річарда Торреза у другому раунді в претендентському бою за лінією IBF, посівши сьоме місце. Сам Торрез вибув зі списку.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі:

Чемпіон - Олександр Усик