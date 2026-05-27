Політика Рада ухвалила закон, який є одним із ключових євроінтеграційних актів

2026-05-27 14:44

Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про публічні закупівлі, що є вимогою за інструментом Світового банку та допоможе розблокувати фінансування обсягом 3,4 млрд доларів. Про це повідомила пресслужба парламенту в середу, 27 травня.



Законопроєкт в другому читанні та в цілому підтримали 245 народних депутатів, жодного голосу проти.



Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в ЄС. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Євросоюзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.



Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позицій України у переговорах щодо вступу до ЄС.



Особливе значення закон має для процесу відбудови України після наслідків повномасштабної збройної агресії Росії, оскільки саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних та міжнародних коштів.