В Києві СБУ і Нацполіція викрили шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн благодійних коштів

СБУ і Нацполіція викрили шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн благодійних коштів

2026-05-27 10:32

У Києві ліквідовано шахрайську схему привласнення благодійних внесків на ЗСУ. Ділки вкрали майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту, повідомляє СБУ.

Зазначається, що незаконну діяльність організував столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням. Для реалізації оборудки він створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ. Також на цих інтернет-платформах фігурант обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції. Але як тільки надходила оплата, зловмисник поставляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок.

Для того, щоб приховати злочини, ділок використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти обготівковував через спільників. Серед них - менеджер, бухгалтер та підконтрольні ФОПи комерційної структури організатора схеми.

Правоохоронці поетапно задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.