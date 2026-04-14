Україна уклала масштабний оборонний пакет з Німеччиною

2026-04-14 16:45

Сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони на €4 млрд — Україна уклала масштабний оборонний пакет з Німеччиною.

Підписано три важливі угоди з Німеччиною:

• Посилення ППО

Німеччина профінансує контракт на декілька сотень ракет до Patriot. Передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T.

• Розвиток Deep-strike

Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності.

• Виробництво дронів

Запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. Спочатку — 5 000 дронів для Сил оборони.