ВІЙНА В Україні Україна уклала масштабний оборонний пакет з Німеччиною

2026-04-14 16:45

Сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони на €4 млрд — Україна уклала масштабний оборонний пакет з Німеччиною.

Підписано три важливі угоди з Німеччиною:

• Посилення ППО

Німеччина профінансує контракт на декілька сотень ракет до Patriot. Передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T.

• Розвиток Deep-strike

Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності.

• Виробництво дронів

Запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. Спочатку — 5 000 дронів для Сил оборони.

Стан енергосистеми України: споживання зросло, є знеструмлення у шести областях

2026-04-14 13:35

ЗСУ зможуть значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні види озброєння

2026-04-14 12:31

Ворожі війська відновили активні штурмові дії на його околицях Куп'янську на Харківщині

2026-04-14 08:23
