Сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони на €4 млрд — Україна уклала масштабний оборонний пакет з Німеччиною.
Підписано три важливі угоди з Німеччиною:
• Посилення ППО
Німеччина профінансує контракт на декілька сотень ракет до Patriot. Передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T.
• Розвиток Deep-strike
Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності.
• Виробництво дронів
Запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. Спочатку — 5 000 дронів для Сил оборони.