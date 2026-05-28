Політика Ізраїль планує повністю відмовитися від фінансової та військової допомоги США

2026-05-28 16:45

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує "протягом десяти років" повністю відмовитися від фінансової військової допомоги Сполучених Штатів. Остання становить 3,8 мільярда доларів на рік. Про це голова ізраїльського уряду заявив в інтерв'ю CBS News

Нетаньягу також відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що настав час для Ізраїлю переглянути і, можливо, перезавантажити свої фінансові відносини зі Сполученими Штатами. Ба більше - він "повідомив про це" президента США Дональда Трампа.

"Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову нашої військової співпраці. Бо ми одержуємо 3,8 мільярда доларів на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти... військової підтримки"

Ізраїльський прем'єр заявив, що має намір зробити це "протягом наступного десятиліття", але сам процес почнеться вже тепер.

Заяви Нетаньягу прозвучали на тлі зниження підтримки Ізраїлю в американському суспільстві, пише CBS News. Згідно з недавнім опитуванням Pew, 60% дорослих американців заявили, що мають негативне ставлення до Ізраїлю. Це майже на 20 пунктів більше, ніж чотири роки тому. Такі показники пов'язують з війною в Газі.

