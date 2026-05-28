ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 28 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-28 14:43

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось

Негода знеструмила понад 350 населених пунктів у десяти областях

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні його рівень на 7,8% нижчий, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – значна кількість знеструмлених споживачів внаслідок негоди попередньої доби.

Вчора, 27 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у вівторок, 26 травня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 350 населених пунктів у десяти областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Бригади обленерго вже виконують ремонтні роботи на пошкоджених негодою лініях.