Світ Ford відкликає близько 140 тисяч пікапів Ranger через проблеми із проводкою

2026-05-28 13:31

Автовиробник Ford Motor відкликає близько 140 тис. пікапів Ford Ranger через проблеми із проводкою. Про це повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Виявлено, що дроти в сонячному козирку або в обшивці стелі салону можуть пошкодитися, що може спричинити закорочення і пожежу.

Дилери перевірять проводку в зазначених місцях і замінять її в разі потреби.

Нагадаємо, американський автовиробник Ford відкликає близько 1,4 млн пікапів моделі F-150 у США після розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) щодо раптового перемикання на нижчу передачу.

Раніше компанія Ford оголосила масштабну сервісну кампанію, яка охоплює 422613 автомобілів через дефект склоочисників.