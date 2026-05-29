ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 29 травня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-29 13:30

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Через негоду повністю або частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у трьох областях
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 28 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 27 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стан енергосистеми України 28 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-28 14:43

Стан енергосистеми України 27 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-27 13:32

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - як знизити ризики стабілізаційних відключень світла

2026-05-26 11:28

Стан енергосистеми України 25 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-25 11:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Стан енергосистеми України 29 травня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-29 13:30

Реал, ПСЖ і Манчестер Сіті виявили інтерес до півзахисника Челсі Енцо Фернандесі

2026-05-29 12:28

Кому, як та навіщо треба оцифрувати трудову книжку до 10 червня

2026-05-29 10:29

Стан енергосистеми України 28 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-28 14:43
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Стан енергосистеми України 29 травня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди 2026-05-29 13:30
Реал, ПСЖ і Манчестер Сіті виявили інтерес до півзахисника Челсі Енцо Фернандесі 2026-05-29 12:28
Кому, як та навіщо треба оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026-05-29 10:29
Стан енергосистеми України 28 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди 2026-05-28 14:43