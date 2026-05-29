ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 29 травня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-29 13:30

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

Через негоду повністю або частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у трьох областях

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 28 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 27 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.