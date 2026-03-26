Спорт Альваро Арбелоа офіційно очолив мадридський Реал, замінивши на цій посаді Хаві Алонсо

2026-03-26 09:31

Після того як Хабі Алонсо покинув посаду, тренерські обов’язки мадридського Реала перейшли до Альваро Арбелоа. Керівництво "королівського" клубу призначило його тимчасовим тренером до літа 2026 року, з наміром потім залучити більш досвідченого спеціаліста.

Проте, за інформацією Marca, колишній гравець Реала зміг завоювати довіру футболістів іспанської команди, і гравцям подобається його тактика, а також вони йому довіряють.

Окрім захоплення самим Арбелоа, склад мадридської команди також вражений його тренерським штабом, тому більшість стартового складу Реала бажає, щоб він продовжив роботу на наступний сезон разом зі своїми помічниками.

Особливо рішення про продовження контракту Арбелоа підтримують Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде, Тібо Куртуа, Орельєн Чуамені та Антоніо Рюдігер.