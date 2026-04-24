Найбільша авіакомпанія ЄС скасувала понад 20 тисяч рейсів заради економії пального

2026-04-24 08:25

Найбільша авіакомпанія Європи - німецька Lufthansa - скасувала 20 тис. запланованих з червня по жовтень рейсів, щоб заощадити пальне. Про це йдется в офіційній заяві перевізника.

Згідно з оцінкою компанії, за рахунок оптимізації розкладу економія складе понад 40 тис. тонн палива, що суттєво в умовах енергетичної кризи через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Зокрема, з розкладу буде прибрано "нерентабельні маршрути" з Франкфурта-на-Майні та Мюнхена при одночасному розширенні існуючих рейсів з Цюріха, Відня та Брюсселя. Також будуть скорочені рейси до Риму та з Риму. Які саме рейси планується скасувати, Lufthansa пообіцяла повідомити наприкінці квітня.

При цьому, за даними Deutsche Welle, перевізник уже змінив розклад польотів на квітень та травень, прибравши з нього частину рейсів. До цього шведська SAS Scandinavian Airlines скасувала близько тисячі рейсів у квітні через дефіцит палива, а французька Air France-KLM підвищила до 100 євро надбавку за далекомагістральні рейси, у тому числі на вже продані квитки. Також від 80 парних рейсів із Амстердама відмовилася нідерландська KLM.

Нагадаємо, європейські аеропорти протягом трьох тижнів стикнуться з системним дефіцитом авіаційного палива, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.