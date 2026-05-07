Політика Насувається велика війна: НАТО активно стягує війська, готуючись до конфлікту з рашистами

2026-05-07 10:28

Насувається велика війна. НАТО офіційно почало стягувати війська, готуючись до протистояння з рф.

"Рф прагне повернути кордони СРСР, це наш ворог — номер 1, ми готуємо сотні тисяч солдатів для захисту" — говорить голова військового комітету Альянсу Драгоне

Створюється єдина балтійська зона оборони з сотнями бетонних бункерів на кордонах з росією та Білоруссю.

Норвегія: Терміново розконсервовує бункери часів Холодної війни та модернізує військову інфраструктуру.

Рашисти також швидко будують військові об'єкти на кордонах з ЄС, що змушує Брюссель переглядати плани мобілізації та логістики до 2029 року.

Російське керівництво відкрито називає дії Європи «оголошенням війни», що посилює ризики прямого зіткнення.

Німеччина, Франція та Велика Британія значно прискорили підготовку до можливого зіткнення з рф, оскільки західні розвідки прогнозують, що Москва зможе відновити свій наступальний потенціал для нападу на НАТО вже у 2026–2029 роках.

Ці країни розробляють плани оборони те ведення війни.

subscriber subscriber

Еще по теме

У травні Євросоюз проведе перші у своєму роді командно-штабні навчання на випадок нападу на одну з країн

2026-05-06 16:46

В Литві стартували масштабні військові навчання НАТО

2026-05-06 08:26

Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-04 11:29

Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня

2026-04-30 16:47

Еще новости в разделе "Політика"

В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2026-05-07 13:32

Насувається велика війна: НАТО активно стягує війська, готуючись до конфлікту з рашистами

2026-05-07 10:28

Ірландія планує до кінця року повернути 16 тисяч українців

2026-05-07 08:27

У травні Євросоюз проведе перші у своєму роді командно-штабні навчання на випадок нападу на одну з країн

2026-05-06 16:46
Все статьи раздела "Політика"

Політика

В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму 2026-05-07 13:32
Насувається велика війна: НАТО активно стягує війська, готуючись до конфлікту з рашистами 2026-05-07 10:28
Ірландія планує до кінця року повернути 16 тисяч українців 2026-05-07 08:27
У травні Євросоюз проведе перші у своєму роді командно-штабні навчання на випадок нападу на одну з країн 2026-05-06 16:46