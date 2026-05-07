Насувається велика війна: НАТО активно стягує війська, готуючись до конфлікту з рашистами

2026-05-07 10:28

Насувається велика війна. НАТО офіційно почало стягувати війська, готуючись до протистояння з рф.

"Рф прагне повернути кордони СРСР, це наш ворог — номер 1, ми готуємо сотні тисяч солдатів для захисту" — говорить голова військового комітету Альянсу Драгоне

Створюється єдина балтійська зона оборони з сотнями бетонних бункерів на кордонах з росією та Білоруссю.

Норвегія: Терміново розконсервовує бункери часів Холодної війни та модернізує військову інфраструктуру.

Рашисти також швидко будують військові об'єкти на кордонах з ЄС, що змушує Брюссель переглядати плани мобілізації та логістики до 2029 року.

Російське керівництво відкрито називає дії Європи «оголошенням війни», що посилює ризики прямого зіткнення.

Німеччина, Франція та Велика Британія значно прискорили підготовку до можливого зіткнення з рф, оскільки західні розвідки прогнозують, що Москва зможе відновити свій наступальний потенціал для нападу на НАТО вже у 2026–2029 роках.

Ці країни розробляють плани оборони те ведення війни.