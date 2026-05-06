Курйози Скалічений Джошуа блогер Джейк Пол заявив, що планує вийти на бій проти абсолютного чемпіона Усика

2026-05-06 14:43

Боксер-блогер Джейк Пол висловив свої думки стосовно можливого виходу на ринг з тричі абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

"Дати у нас поки немає. Але цей бій однозначно у наших списках. Він цього хоче. Його команда цього хоче. Я цього хочу. Моя команда цього хоче. Тож подивимось, що з цього вийде найближчі 24 місяці. Думаю, це буде дуже захопливо", - наводять слова американця Complex News.

Також колишній опонент Джошуа, який зараз тренується з українським чемпіоном, оцінив свої шанси проти гегемона надважкої ваги.

"Він, скоріше за все, вб’є мене на самому початку сутички. Думаю, він просто перекусить мною (сміється). Я не знаю… Цей хлопець просто інший. Вважаю його найвидатнішим боксером цієї епохи. І якщо я проведу з ним бій за правилами ММА, то мій єдиний шанс - якнайшвидше перевести протистояння в партер і здати супротивника. Не збираюся йти з ним у обмін ударами. Але на сам виклик я підписуюсь", - додав Пол.

