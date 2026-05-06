ВІЙНА В Україні СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: рівень споживання, наслідки обстрілів та застереження

2026-05-06 12:30

ВАЖЛИВО

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 17:00.

Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 6 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина – ясна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 5 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 4 травня. Причина змін – утримання теплої погоди на всій території України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).