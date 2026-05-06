Світ В Литві стартували масштабні військові навчання НАТО

2026-05-06 08:26

Польові тактичні навчання, організовані піхотною бригадою Gelezinis Vilkas, стартували на сході Литви. Про це повідомили в литовському Міноборони.

Крім литовських солдатів, у навчаннях Gelezinis Vilkas 2026 беруть участь військовослужбовці очолюваної Німеччиною Бойової групи батальйону передових сил НАТО, а також Польщі та Великої Британії.

Загальна чисельність учасників перевищить 2500 військовослужбовців. Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки, а підтримку нададуть гелікоптери ВПС Литви.

Навчання тривають у східній частині Литви, на полігоні Гайжюнай, а також в околицях міст Каунас, Кайшядоріс, Електренай і Йонава.

"Навчання спрямовані на поліпшення координації дій підрозділів між собою та співпраці з представниками місцевих органів влади, пожежно-рятувальною службою, литовською поліцією, Спілкою литовських стрільців, Службою громадської безпеки та партнерами з НАТО. Здатність діяти спільно, використовуючи спільні системи зв’язку й тактики, забезпечує швидке та скоординоване реагування в разі кризи. ", – зазначили у відомстві

Міноборони зазначило, що під час навчань солдати "перевірять новітні розробки литовської оборонної промисловості, приділяючи особливу увагу безпілотним літальним апаратам і сучасним засобам боротьби з дронами".

