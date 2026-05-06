Політика Вперше в історії народного депутата України примусово доставлять до суду

2026-05-06 10:35

Нардепа Николая Тищенко принудительно доставят в суд из-за игнорирования заседаний, пишет Время.

Суд в Днепре постановил применить принудительный привод в отношении парламентария.

До этого Тищенко не явился на заседание 29 апреля, за что получил штраф в сумме 3 328 грн. После этого он игнорировал заседание 4 мая, которое проходило в формате видеоконференции.

Суд постановил доставить Тищенко в Шевченковский районный суд Днепра принудительно 14 мая в 10:00.

Отметим, что дело касается инцидента в Днепре, где неизвестные напали на экс-бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Мазоху, когда он был на прогулке с ребенком. Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко подозревают в незаконном ограничении свободы Мазохи.

Если вина будет доказана, Тищенко может грозить до 5 лет тюрьмы.