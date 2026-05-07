ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - погодинних відключень світла не заплановано

2026-05-07 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів України. Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 7 травня, станом на 09:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – жарка погода у більшості областей, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів в режимі охолодження.

Вчора, 6 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 5 травня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).