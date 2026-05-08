ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - наслідки обстрілів та негоди

2026-05-08 11:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Негода знеструмила 7 населених пунктів на Івано-Франківщині

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

На Одещині оператором системи розподілу застосовані мережеві обмеження. Графіки відключень при цьому – не діють. Вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 травня, станом на 09:30, його рівень був на 5,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – хмарна погода та дощ у західних областях України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 7 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 6 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 7 населених пунктів на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.