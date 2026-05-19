ВІЙНА В Україні В Києві викрили капеланську схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації

2026-05-19 12:27

В Києві викрили схему незаконного оформлення відстрочки від військової служби. Зловмисник пообіцяв військовозобов’язаному влаштувати його військовим капеланом. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Організатор - 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як "спеціаліст з нелегального бронювання". Саме завдяки такому авторитету ділок підшукував собі "клієнтів".



В одному із випадків, до зловмисника звернувся військовозобов’язаний, який порушив правила військового обліку, не прибувши за повісткою до ТЦК. Спочатку фігурант запропонував йому посаду з бронею на підприємстві критичної інфраструктури, однак при зустрічі пропозицію змінив.



Він запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. В результаті військовозобов’язаний отримає відстрочку від призову та можливість виїжджати закордон. Розповідав, що для цього не потрібно мати ніяких спеціальних знань та освіти. Він просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності. Оцінював таку послугу у 25 000 доларів.



Зловмисника затримали після отримання винагороди. Слідчі поліції повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.