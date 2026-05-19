Світ Польща готує кардинальні зміни умов та механізмів надання громадянства іноземцям

2026-05-19 11:29

Міністерство внутрішніх справ Польщі працює над пакетом законодавчих змін, які мають гарантувати, що польський паспорт отримають особи, реально пов’язані з польською культурою та державою. Про це повідомляє Polsat News.

Нова модель надання громадянства покладе край "автоматизму" на користь справжньої інтеграції іноземців у польське суспільство.

"Таким чином ми убезпечуємо себе від помилок, які в минулому допускали інші держави, що роздавали громадянство", - зазначило МВС.

Пропозиція, над якою працює МВС, передбачає подовження терміну легального проживання до восьми років. Він має складатися з трьох років тимчасового проживання та п’яти років постійного проживання, що, як пояснює відомство, дозволить ретельно оцінити ставлення кандидата.

Зокрема, планується запровадити державний іспит; цей іспит матиме форму тесту з історії та конституційних цінностей і має підтвердити, що майбутній громадянин розуміє та приймає основи Польщі та Європейського Союзу.

"Обов’язок скласти акт лояльності та вимога податкового резидентства є гарантією того, що кандидат пов’язує свої життєві та економічні інтереси виключно з Польщею", - повідомило МВС.

Пропозиція має на меті скасування комунікаційних бар’єрів. Мова про посилення мовних вимог до рівня вільного володіння мовою, що, як зазначає МВС, є необхідним для повноцінного функціонування в суспільстві.

Принципи внесення змін до закону про польське громадянство МВС представило в жовтні 2025 року. Згідно з ними, особа, яка подає заявку на отримання громадянства, повинна скласти тест, що складається з приблизно 40 питань, та знати польську мову щонайменше на рівні B2.