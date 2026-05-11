ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-05-11 16:44

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
  • Негода знеструмила 3 населені пункти на Полтавщині
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00  

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 11 травня, станом на 09:30, його рівень був на 7% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 травня. Причина змін – ясна погода у більшості областей України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 10 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,5% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 3 травня. Причина змін – встановлення комфортної для споживачів температури повітря в усіх регіонах України.  

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) – на ранок були знеструмлені 3 населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стан енергосистеми України: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-12 13:35

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - наслідки обстрілів та негоди

2026-05-08 11:32

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - погодинних відключень світла не заплановано

2026-05-07 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: рівень споживання, наслідки обстрілів та застереження

2026-05-06 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Стан енергосистеми України: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-12 13:35

Стан енергосистеми України: споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-05-11 16:44

Ярослав Амосов після перемоги звернувся до UFC з проханням дати суперника з ТОП-10

2026-05-11 14:39

Олександр Сирський відвідав Куп’янськ та особисто оцінив ситуацію на цій ділянці фронту

2026-05-11 12:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Стан енергосистеми України: наслідки ворожих ударів та негоди 2026-05-12 13:35
Стан енергосистеми України: споживання, наслідки обстрілів та негоди 2026-05-11 16:44
Ярослав Амосов після перемоги звернувся до UFC з проханням дати суперника з ТОП-10 2026-05-11 14:39
Олександр Сирський відвідав Куп’янськ та особисто оцінив ситуацію на цій ділянці фронту 2026-05-11 12:28