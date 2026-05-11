ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-05-11 16:44

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 11 травня, станом на 09:30, його рівень був на 7% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 травня. Причина змін – ясна погода у більшості областей України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 10 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,5% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 3 травня. Причина змін – встановлення комфортної для споживачів температури повітря в усіх регіонах України.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) – на ранок були знеструмлені 3 населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.