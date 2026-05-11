ВІЙНА В Україні Ярослав Амосов після перемоги звернувся до UFC з проханням дати суперника з ТОП-10

2026-05-11 14:39

Дайте мені когось із ТОП-10», – звернення Ярослава Амосова до UFC після перемоги.

«Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще.

Я люблю боротьбу, але я боєць MMA – можу бити, можу боротися, можу робити все.

Сучасні змішані єдиноборства – це спорт універсальних бійців.

UFC, дайте мені когось із ТОП-10. Можливо, це вже має сенс. Сьогодні буде великий бій – Баклі проти Бреді. Можливо, я поборюся з переможцем», – сказав Амосов в октагоні.

Він висловив подяку своїй команді, тренерам, друзям та родині.

Також боєць зворушливо привітав свою маму з днем народження.