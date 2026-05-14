Спорт Іспанський Бетіс вперше з 2005 року повертається до участі в Лізі чемпіонів

2026-05-14 09:32

Підопічні Мануеля Пеллегріні змогли здобути перемогу над Ельче з рахунком 2:1, забезпечивши собі місце в єврокубках.

Команда набрала 57 очок і посіла п’яту позицію в чемпіонаті Іспанії, що дозволяє Бетісу вперше з 2005 року брати участь у Лізі чемпіонів.

Варто зазначити, що від Іспанії в ЛЧ-2026/27 виступатимуть п’ять клубів. До Бетіса путівки в єврокубковий турнір здобули Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал та Атлетіко Мадрид.

До речі, у 2005 році клуб із Севільї в рамках Ліги чемпіонів завершив груповий етап на третьому місці в компанії з Ліверпулем, Челсі та Андерлехтом.

 

