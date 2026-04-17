Політика Вже цього року українців мобілізаційного віку можуть депортувати з країн ЄС

2026-04-17 16:46

Українців мобілізаційного віку можливо депортуватимуть з країн Європи назад до України: ця тема набирає обертів у європейських столицях.

Німеччина після сьогоднішнього дня вже почне працювати над якоюсь схемою, яка дозволить повернути назад в Україну чоловіків призовного віку.

Польща та Чехія зараз ведуть роздуми щодо можливих обмежень у соціальних виплатах чи захисті для працездатних чоловіків, щоб стимулювати їх до повернення назад в Україну.

Також Польща пропонує розробити загальноєвропейське рішення, щоб українські чоловіки не могли просто переїхати з однієї країни ЄС до іншої (наприклад, з Польщі до Німеччини) заради кращих виплат, і втечі від повернення в Україну.

З 2026 року Норвегія впровадила зміни, згідно з якими чоловіки призовного віку більше не отримують автоматичний захист. Також до цього готується Данія.

Люксембург закликав до повернення чоловіків, придатних до служби, називаючи ситуацію "дивною", коли країна дає зброю, а призовники виїжджають як біженці.

Нідерланди також шукають способи заохочення чоловіків до повернення в Україну.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Політика"

Все статьи раздела "Політика"

