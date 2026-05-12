Життя Посадовцю міграційної служби і депутату повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування

2026-05-12 10:30

Посадовцю Державної міграційної служби на Хмельниччині, і за сумісництвом депутату Чорноострівської селищної ради, повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Начальник одного з відділів Управління ДМС України в Хмельницькій області, який також є депутатом селищної ради, не вказав у щорічній декларації за 2024 рік вартість нерухомості, оформленої на дружину", - сказано в повідомленні.

Мова про об’єкт площею понад 900 кв. м, у якому розташовані магазин, кафе, офіси та житлова квартира. За даними слідства, на момент введення в експлуатацію його вартість становила 13,7 млн грн.

"Ще восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Майно понад 900 кв м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 млн грн. Цю вартість при заповненні декларації чиновник вирішив приховати, адже розумів, що вона не відповідає реальним доходам і загальним статкам подружжя", - повідомили в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що посадовець знав про необхідність внесення цих відомостей до декларації, але свідомо не відобразив їх та подав документ через сайт НАЗК, засвідчивши його кваліфікованим електронним підписом.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного також вилучили понад 2,9 млн грн у різних валютах.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 роки, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нині він перебуває під нічним домашнім арештом і є відстороненним від займаної посади.