Політика Україна та США за підсумками переговорів підготували оновлений варіант мирного плану

2025-11-25 10:30

Україна та США за підсумками переговорів у Женеві підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Про це повідомив керівник Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак у Telegram.



За його словами, 23 листопада представники США та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

"Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру", - заявив Єрмак.



Керівник Офісу президента зауважив, що обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків.



Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, наголосив керівник ОП.



Українська делегація ще раз висловила вдячність США і, зокрема особисто президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів, зазначив Єрмак.



За його словами, Україна та США домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.



Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України і США, повідомив Єрмак.