Політика Адміністрація Трампа готує радикальний перегляд оборонних зобов’язань перед НАТО та Європою

2026-05-22 11:31

Адміністрація Дональда Трампа готується до радикального перегляду оборонних зобов’язань перед Європою, а саме скорочення військових сил, які надаються Альянсу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Вже цього тижня на зустрічі у Брюсселі, союзники з НАТО почують офіційне повідомлення. США зменшать пул військ, які вони зазвичай тримають напоготові на випадок серйозної кризи.

Мова про так звану Модель сил НАТО, що є спеціальним механізмом, де кожна країна визначає свій внесок для захисту Альянсу.

Строки переходу до нової численності військ теж поки невідомі. Пентагон ще не озвучив графік. Проте команда керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі вже працює над новою стратегією. Саме Колбі є головним ідеологом перегляду відносин з НАТО.

Попри скорочення звичайних військ, США не йдуть повністю. Ядерна зброя буде основним стримуючим фактором. Проте воювати "на землі" європейцям здебільшого доведеться власними силами.

ЗМІ нагадав, що свою другу каденцію Трамп почав з того, що розкритикував союзників за малі військові внески до Альянсу. Після цього майже всі країни збільшили витрати на оборону не менше 2% ВВП. Найбільше витрачає Польща - 4,2%. Навіть невеликі країни Балтії збільшили витрати від 3,4 до 4%.

Утім, деякы країни з більшими економіками та територіями, як от Канада та Іспанія все ж вирішили обмежитись 2% витрат на рівні Албанії чи Бельгії.