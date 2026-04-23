Політика В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2026-04-23 13:32

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму. Про це повідомляє Sky News.

За даними опитування лише 37% дорослих схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. При цьому половина опитаних зараз категорично не схвалює діяльність американського лідера, а 63% опитаних висловлюють незгоду його діям.

За словами аналітиків, рейтинг підтримки президента США падає на тлі зростання стурбованості американців щодо війни з Іраном та зростання витрат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому понад рік. Причинами стали зростання цін на пальне та несхвалення військової операції США проти Ірану.

 

