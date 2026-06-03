Політика Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув у Київ

2026-06-03 11:34

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до столиці України. Про це повідомила Укрзалізниця у середу, 3 червня.

Пресслужба компанії оприлюднила фото із залізничного вокзалу у Києві, куди прибув поїзд із Рютте. На фото видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Однак через деякий час повідомлення про приїзд Рютте було видалене із соцмереж Укрзалізниці.

Це вже четвертий візит Марка Рютте до України у якості генерального секретаря НАТО. Востаннє перед цим візитом він приїжджав 3 лютого поточного року.

Нагадаємо, у травні Рютте попередив росію щодо ядерної зброї. Його коментар пролунав на тлі масштабних ядерних навчань у Росії і Білорусі.