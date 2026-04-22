ВІЙНА В Україні Минулої доби на фронті зафіксоване 231 бойове зіткнення з ворогом - ситуація по напрямкам

2026-04-22 13:33

На фронті минулої доби, 21 квітня, було зафіксоване 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. На Покровському напрямку відбили понад 50 штурмів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили і пункт управління БПЛА росіян.

Ворог завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 7067 дронів-камікадзе та здійснили 2810 обстрілів, зокрема 65 - із реактивних систем залпового вогню.

Армія рф завдавала авіаударів у районах Яструбщини та Павлівки Сумської області; Маломихайлівки, Коломийців, Гаврилівки та Новоолександрівки Дніпропетровської області; Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Долинки, Пологів, Копанів, Святопетрівки, Лісного, Новоселівки, Чарівного, Юрківки та Оріхова Запорізької області.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів та здійснив 94 обстріли, зокрема три - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку війська рф п’ять разів атакували в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки і Глушківки.

На Лиманському напрямку загарбники 10 разів атакували в бік Ставків, Дробишевого, Лимана, Діброви, Новосергіївки та Зарічного.

На Слов’янському напрямку захисники України зупинили дві спроби росіян просунутися в бік Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку загарбники сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах Плещіївки, Яблунівки, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурмову дію російських військ у бік Білицького, Никонорівки, Родинського, Шевченка, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Молодецького, Новопідгороднього, Новопавлівки, Василівки та Гришиного.

На Олександрівському напрямку ворог атакував 15 разів у Олександрограда, Січневого, Злагоди, Андріївки-Клевцового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку сталося 14 російських атак у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб росіян просунутися в бік Щербаків, Плавнів, Степногірська та Проморська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у бік Антонівського мосту та островів Білогрудий і Круглик.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань рф не виявлено.