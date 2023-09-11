ВОЙНА В Украине ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИХ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ - Омбудсмен розповів про перевірки ВЛК

2023-09-11 09:37

До кінця вересня в Україні перевірять усі військово-лікарські комісії. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Станом на зараз, вже перевірено 75% ВЛК.

“Перевірки ВЛК здійснює наша іституація і станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК. До кінця місяця стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні” – зазначив Лубінець

Разом з тим він розповів про зафіксовані порушення щодо військовозобов’язаних після проходження ВЛК.

“Щодо рішення “обмежено придатний” ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як “непридатні”. А громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки “обмежено придатний”. Це потребує врегулювання”, – наголосив омбудсмен.

“Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Все це треба врегулювати”, – заявив Дмитро Лубінець.