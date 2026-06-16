Політика Євросоюз розпочав реальний переговорний процес щодо вступу України і Молдови

2026-06-16 14:33

Євросоюз відкрив перший переговорний кластер Основи про вступ України і Молдови. Про це повідомила Єврокомісія.

Вказано, що всі країни ЄС домовилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема у сферах правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким планом подальших дій", – йдеться у заяві.

У ЄК запевнили, що розширення є стратегічним вибором Євросоюзу і що це "наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє – мирне, безпечне і процвітаюче".

А єврокомісар з питань розширення Марта Кос важає, що Євросоюз, за умови виконання Україною та Молдовою необхідних вимог, відкриє для них решту п’ять переговорних кластерів вже в липні.

"Якщо вони виконують свої зобов’язання, ми також повинні їх виконати. Тому я сподіваюся, що в липні ми відкриємо всі п’ять інших кластерів, і це також є гарною новиною", – сказала вона під час преспідходу у Люксембурзі, де проходять міжурядові конференції з Україною та Молдовою.