Політика Дональд Трамп зобов'язав оборонні компанії США значно пришвидшити виробництво озброєння

2026-06-22 13:33

Президент США Дональд Трамп застосував свої виконавчі повноваження, щоб зобов'язати оборонні компанії пришвидшити виробництво озброєння для поповнення запасів, виснажених під час війни з Іраном. Про це повідомив телеканал NBC.

Так, згідно з меморандумом, опублікованим у вівторок у Федеральному реєстрі, минулого тижня Трамп непублічно застосував закон про оборонне виробництво, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів.

"Цим я встановлюю, що існують умови, які можуть становити пряму загрозу національній обороні або її програмам готовності", – йдеться в меморандумі Трампа від 11 червня, адресованому міністру оборони Піту Гегсету.

Також у документі зазначається, що обмежені виробничі потужності та проблеми з ланцюжками постачання "можуть погіршити здатність Сполучених Штатів виробляти, підтримувати та нарощувати запаси боєприпасів, ракет і військового обладнання, необхідного для національної оборони".

У публікації йдеться про те, що напередодні Гегсет зустрівся з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі, обговоривши погодження додаткового оборонного фінансування на суму 350 млрд доларів. Адміністрація наполягає, що ці кошти, зокрема, підуть на поповнення запасів боєприпасів.

Закон про оборонне виробництво – це законодавчий акт 1950-х років, який надає президенту США широкі повноваження для прискорення постачання матеріалів, зокрема шляхом пріоритетного виконання урядових замовлень приватними компаніями. Він також дозволяє координацію між компаніями у формах, які зазвичай могли б розглядатися як змова або порушення конкуренції. До цього механізму США часто звертаються для реагування на надзвичайні ситуації – від стихійних лих і терористичних атак до пандемії COVID-19.

Посадовці адміністрації США вже кілька місяців висловлюють занепокоєння з приводу вичерпання запасів, а Трамп публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів. У березні, лише через кілька днів після початку війни з Іраном, представники адміністрації Трампа обговорювали з законодавцями ідею застосування закону про оборонне виробництво для прискорення виробництва боєприпасів.

Однак публічно Білий дім наполягав, що зброї вистачає. А Дональд Трамп заявляв, що у США "практично необмежений запас зброї" і що війни можна вести "вічно" і "дуже успішно".